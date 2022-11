Danilo olha com naturalidade para as atenções centradas em Ronaldo: "Vende muito"

Médio da Seleção deu entrevista ao site da FIFA. Jogador do PSG garante que ainda ninguém conversou sobre a possibilidade deste ser o último Mundial do ainda jogador do Manchester United

Portugal a jogar para Ronaldo? "A crítica vai sempre haver porque Cristiano é um jogador que vende muito, é um jogador que é falado todos os dias. Se estiver mal, as pessoas vão falar. Se estiver bem, as pessoas vão falar. Dentro do grupo vemos isso com naturalidade. É normal o Cristiano, sendo o ponto mais forte da seleção, ter mais holofotes em si, vamos jogar mais bolas para ele, vamos tentar que ele marque golos e ele também vai exigir isso. É natural que exista essa conversa porque as pessoas pensam que jogamos para o Cristiano, mas não é bem assim. Jogamos para ganhar os jogos."

Último Mundial de Ronaldo? "Nunca conversamos sobre este ser o último Mundial dele. Cristiano é um jogador que vai fazendo a sua carreira muito no momento, ele pensa naquilo que pode realizar no imediato e acredito que está a pensar muito neste Mundial. Acho que quer fazer um grande Mundial e depois veremos, mas cabe a ele decidir se será o último Mundial ou não. Depende basicamente daquilo que vai ditar o seu corpo, porque, fisicamente é o corpo que nos diz e indica se conseguimos continuar ou não. Ele está bem para este Mundial e vamos precisar dele, assim como também de todo o plantel."