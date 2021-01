Danilo lembra conversa com Ronaldo: "Não estás habituado e ainda te lesionas"

Lateral brasileiro diz ser "um privilégio" partilhar o balneário da Juventus com o goleador português.

Aos 29 anos, Danilo assegura que está a atravessar "o melhor momento da carreira" na Juventus. A cumprir a segunda temporada ao serviço da campeã italiana, o lateral brasileiro, que passou pelo FC Porto, convenceu o treinador Andrea Pirlo e fixou-se como titular na defesa "bianconera".

Em Turim, o internacional canarinho partilha o balneário com Cristiano Ronaldo. Em análise ao goleador luso, Danilo diz que pretende "aprender tudo" o que for possível com o astro.

"Tento desfrutar do momento com este tipo de jogador, com este tipo de pessoa, porque ele é imenso. Não vou ter outras oportunidades, por isso tento desfrutar dos momentos que tenho com ele. Tento aprender tudo o que posso e ver isso como uma motivação, porque ele será capaz de nos ajudar muito. Como adepto de futebol, quero sempre vê-lo a fazer grandes coisas, porque é um orgulho poder ver tudo o que ele faz, bater palmas e ser seu parceiro. É um tipo que, para permanecer no topo durante tantos anos, tem de fazer algo diferente a toda a hora", afirmou Danilo, em entrevista ao canal brasileiro TNT. O defensor até recordou uma troca de palavras com CR7 durante um jogo em que o avançado protagonizou uma entrada mais ríspida sobre um adversário:

"Para estar sempre por cima ele dá tudo. Uma vez, fez um desarme muito duro e eu disse-lhe: 'Cuidado, assim ainda te lesionas, não estás habituado. Deixa isso para os que estão mais atrás'", recordou Danilo.