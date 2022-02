Dalot revela rotina: "O Cristiano Ronaldo arrastou-me para o café"

Antes dos jogos, no hotel, Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot têm por hábito beber café e colocar a conversa em dia.

O português Diogo Dalot foi o escolhido pelo Manchester United para participar numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos, onde foi questionado sobre superstições e rotinas que mantém nos momentos que antecedem os jogos. O lateral-direito revelou que não é um jogador muito supersticioso, mas contou que adquiriu uma hábito com Cristiano Ronaldo que já virou rotina: o café antes de entrar em campo.

"Todos os jogos têm as suas superstições, mas eu não tenho muitas, para ser honesto. Agora, e é uma história engraçada, antes dos jogos, quando ainda estamos no hotel, bebo sempre café com o Cristiano. Virou rotina. Ele arrastou-me para o café, porque antes nem eu nem era um grande fã. Mas agora comecei a fazê-lo só para conversarmos um pouco. Passamos muito tempo no hotel e, então, saímos um bocado dos quartos para falar", explicou Dalot, citado pelo site oficial dos red devils.

"Ouço a minha música, preparo-me com massagens e alongamentos, os exercícios habituais, e depois estou pronto para o jogo", acrescentou o ex-FC Porto.

Nesta temporada, o internacional português, de 22 anos, soma 20 jogos.