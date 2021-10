Dalot e o prazer de ter Ronaldo ao lado: "Jogar com o melhor é um motivo de grande orgulho"

Internacional português é colega de Cristiano na Seleção e no Manchester United

São poucos aqueles que podem dizer que partilham ou partilharam dois balneários com um jogador como Cristiano Ronaldo. Diogo Dalot é um desses casos e, em entrevista aos canais do Manchester United, o lateral português abordou esse curioso facto e a admiração pelo colega de equipa e de seleção.

"Já falei muitas vezes sobre o Cristiano, ele foi uma grande referência na minha formação e tive a oportunidade de jogar com ele, primeiro na Seleção e agora aqui no United. É um grande feito para mim porque quando crescemos ambicionamos jogar com os melhores. E jogar com o melhor é um motivo de grande orgulho para mim", explicou.

Diogo Dalot destacou ainda o profissionalismo do craque português: "A forma como se prepara para os jogos... É de outro nível. É bom vê-lo nos bastidores, a sua energia e mentalidade no balneário."