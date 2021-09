Daily Mail: protesto feminista pretende boicotar estreia de Ronaldo pelo Manchester United

Segundo o jornal Daily Mail, um grupo feminista vai levar a cabo uma manifestação contra Ronaldo, devido ao alegado caso de violação que envolve o avançado.

Um grupo feminista pretende boicotar a estreia de Cristiano Ronaldo com a camisola do Manchester United, no jogo deste sábado frente ao Newcastle. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, em causa está o alegado caso de violação em que o avançado está envolvido.

O caso remonta a junho de 2009 e Cristiano Ronaldo é acusado por Kathryn Mayorga de a ter violado depois de uma festa, em Las Vegas. O dianteiro negou as acusações.

O Manchester United-Newcastle joga-se às 15h00 deste sábado e o português poderá fazer o jogo de estreia pelos red devils esta época.