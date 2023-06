Da "roça" para a Arábia Saudita: "Posso dizer aos netos que Ronaldo não me marcou"

Mailson, do Al Taawon, contou a sua história

Mailson, guarda-redes brasileiro do Al Taawon, contou a história da sua vida ao Globoesporte, relatando com particular alegria e interesse a última época, na qual teve de enfrentar Cristiano Ronaldo.

"Eu posso contar aos meus netos que o Cristiano Ronaldo não me marcou golo. Passavam aquelas coisas pela cabeça: 'caramba, só jogava com esse tipo nos videojogos e agora estou a vê-lo ele aqui pessoalmente", contou Mailson, natural de Alagoas e antigo guardião do Sport, que defendeu três remates de Ronaldo no confronto contra o português (não marcou, mas fez duas assistências).

O brasileiro de 26 anos falou ainda das suas origens humildes: "Um tipo que vem de uma 'roça' [terreno agrícola], tira um sustento de 25/30 reais (5/6 euros) por dia, para depois estar num clube. Com o primeiro salário eu consegui levar um frigorífico para a minha mãe. Lembro-me como se fosse hoje, peguei o primeiro salário, passei na loja e cheguei em casa com um frigorífico e um fogão. E naquele tempo era casinha de barro".