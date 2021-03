"Críticas a Ronaldo foram excessivas. Será a última temporada na Juventus"

Totò Schillaci, antigo avançado da Juventus que brilhou no Mundial de 1990, sai em defesa do português.

Muito se tem escrito e dito sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar a Juventus no final da temporada, sobretudo depois das críticas pela eliminação da Liga dos Campeões, aos pés do FC Porto. Totò Schillaci, histórico avançado da Juventus que brilhou no Mundial de 1990 pela Itália, com seis golos, não tem dúvidas: o português está de malas feitas.

"Esta será a última temporada na Juventus", disse em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport. "Não sei se o clube lhe vai propor a renovação, o que é certo é que Ronaldo não tardará muito em encontrar uma nova equipa. As críticas que recebeu foram excessivas, trata-se do melhor avançado do mundo. Pode ter um mau jogo. Talvez a Juventus tenha subestimado o adversário", declarou.

Schillaci não está, por outro lado, confiante na conquista do título. "Penso que o Inter vai ganhar este ano, com a Juventus em segundo e a lutar até ao fim. Não foi um percurso fácil", analisou.