Críticas à forma como Ronaldo se despediu: "A Juventus merece mais respeito"

Dois antigos jogadores da Juventus defendem que Ronaldo mostrou pouco carinho pelo clube e pelos adeptos.

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus continua a dar muito que falar em Turim. Para alguns fãs dos bianconeri, o avançado português deveria ter mostrado mais respeito pelo clube.

Em declarações ao jornal Tuttosport, Sergio Brio, antigo jogador da Vecchia Signora, admitiu que esperava uma despedida diferente. "A Juventus merece mais respeito. Não esperava que Cristiano Ronaldo fosse sair assim da Juventus. Não foi amável da sua parte. Cristiano Ronaldo continua a ser um grande jogador, mas a despedida podia ter sido feita de forma diferente e com outras palavras", atirou.

Alessio Tacchinardi, antigo médio do emblema italiano, também deixou críticas. "Ronaldo deveria ter saído de forma diferente e não partir no seu avião particular enquanto Allegri falava sobre a partida contra o Empoli. Deveria ter feito uma conferência de imprensa para despedir-se dos adeptos. Os bianconeri gostavam dele, pelo que merecia uma despedida diferente. Ele criou sérios problemas de mercado à Juventus ao partir a poucos dias do final do mercado", explicou.