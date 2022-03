"O Cristano Ronaldo olhava para o nosso prato e dizia-nos: 'Não comas assim'"

Ronaldo, avançado português do Manchester United

Arthur, que partilhou o balneário da Juventus o português em 2020/21, revelou traços, profissionais e pessoais, do lado menos visível do atual jogador do Manchester United

Por demais conhecido pela dedicação ao aspeto físico e mental, Ronaldo deixou boa impressão junto de ex-colegas na Juventus, entre eles Arthur. O médio bianconeri, colega do avançado português na passada época, realçou o (extra) profissionalismo do avançado, sobretudo, tido enquanto não está em campo.

"Cristiano surpreendeu-me por ser tão profissional. Não é um jogador de futebol, é um atleta, por causa de todo o trabalho que faz de antemão. Não em campo, o que todos veem, mas fora dele", afirmou o brasileiro, ao "TNT Brasil".

Arthur, que considerou Ronaldo como uma pessoa "sensacional", deu um novo testemunho, tal como outros futebolistas que privaram com o português, de que a preocupação dele estende-se, inclusivamente, ao plano alimentar de colegas de equipa.

"Está interessado nas pessoas que o rodeiam. Costumávamos sentar-nos juntos à mesa... Por vezes, olhava para o nosso prato e dizia-nos: 'Não comas assim' (risos)". Tenta ajudar em tudo, é uma pessoa amiga", juntou o médio da Juventus.

Arthur e Ronaldo defenderam, em simultâneo, a Juventus na época 2020/21.