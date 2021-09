"Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United e eu faço leite de aveia"

Richard Eckersley, antigo lateral-direito inglês, que partilhou o balneário com o craque português nos "red devils", em declarações ao "The Athletic".

Cristiano Ronaldo protagonizou uma das mais badaladas transferências da última janela de mercado, regressando ao Manchester United após passagens por Real Madrid e Juventus. O craque português é um exemplo de longevidade, mantendo-se em grande forma e ambicionando ainda grandes feitos, aos 36 anos.

Outro caminho tomou Richard Eckersley, antigo lateral-direito inglês, que partilhou o balneário com CR7 na sua primeira passagem por Old Trafford. O ex-jogador, agora com 32 anos, produz leite de aveia e, ao "The Athletic", falou sobre o tema.

"Sim [estava com Cristiano Ronaldo no Manchester United na sua primeira passagem em Old Trafford]! Tenho pensado nisso o tempo todo. Ronaldo voltou ao United e, da última vez que lá esteve, eu estava lá. Eu estava a treinar com ele. E agora eu faço e vendo leite [de aveia] e ele continua a jogar futebol. É uma loucura. Mundos à parte", começou por afirmar Eckersley, à porta da fábrica de leite de aveia que ajudou a instalar em Devon.

"Mas eu não trocaria. Estou muito feliz. Tomo conta do meu próprio destino e para mim isso não tem preço", concluiu Eckersley, que pela equipa principal dos "red devils" disputou apenas quatro jogos, em 2008/09. Terminou a carreira em 2015/16, ao serviço do Oldham Athletic.