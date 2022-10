Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador do Manchester United treinou com a equipa de sub-21.

Cristiano Ronaldo vive dias conturbados, tendo mesmo sido afastado dos treinos do Manchester United após ter-se recusado a entrar nos minutos finais da vitória (2-0) diante do Tottenham.

O internacional português treinou esta sexta-feira com a equipa sub-21 dos "red devils" e, depois de na quinta-feira ter garantido ser "a mesma pessoa e o mesmo profissional" dos últimos 20 anos, esta sexta-feira voltou a publicar nas redes sociais.

O craque português recorreu às histórias do Instagram para partilhar uma fotografia com botas de recuperação e uma única palavra, juntamente com alguns emojis: "Continuamos", pode ler-se.