Cristiano Ronaldo volta a falhar treino na véspera da digressão do Manchester United

Red devils seguem amanhã para Banquecoque e Cristiano Ronaldo continua sem se apresentar ao trabalho.

No treino desta quinta-feira do Manchester United, Cristiano Ronaldo voltou a não marcar presença, reporta o Manchester Evening News. O avançado português não se apresentou na segunda-feira e até agora continua sem iniciar a pré-época com a equipa inglesa.

Os red devils fazem uma dupla sessão de treino hoje e amanhã partem em viagem para Banguecoque, Tailândia, onde na terça-feira realizam um jogo particular frente ao Liverpool.

A imprensa internacional dá conta de que o avançado português não quer continuar em Old Trafford e deverá mesmo rumar a outra paragem neste defeso.