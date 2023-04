"Cristiano Ronaldo veio pedir desculpa depois do jogo e trocámos as camisolas"

Em 2002, num jogo entre França e Portugal do Europeu de sub-17, Cristiano Ronaldo foi expulso após uma entrada sobre Jimmy Briand. À noite, pediu desculpa ao francês e os dois trocaram as camisolas de jogo.

Jimmy Briand fez carreira na Ligue 1 ao serviço do Rennes, do Lyon, do Guingamp, e do Bordéus, tendo ainda passado pelo Hannover 96, da Alemanha. E neste percurso, que conheceu um ponto final após a temporada 2021/22, o antigo ponta de lança, agora com 37 anos, conheceu Cristiano Ronaldo. Em 2002, os dois defrontaram-se no Europeu de sub-17 e, depois do jogo, trocaram camisolas, já depois de um desentendimento dentro de campo.

A história foi contada pelo internacional francês (cinco jogos pela seleção principal gaulesa) no programa "Jmoins1", do Canal+.

"Nós jogámos um contra o outro no Europeu de sub-17. A França venceu o jogo por 2-0. E o Cristiano Ronaldo era já muito bom, mas muito emocional. Ele estava muito chateado por estar a perder o jogo e, já na parte final, teve uma entrada dura sobre mim, pelo que viu o cartão vermelho. Mas nós e os portugueses estávamos no mesmo hotel. Então, à noite, o Ronaldo veio bater à minha porta para pedir desculpa. E pediu a minha camisola. Trocámos as camisolas é por isso que há essa fotografia que circula nas redes sociais [a que ilustra este artigo]", recordou Briand.

Nove anos depois, os dois voltaram a defrontar-se, mas na Liga dos Campeões. Na altura, num jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Lyon [4-1 no agregado] e houve nova troca de camisolas.