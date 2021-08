Cristiano Ronaldo vê-se no Manchester City, diz o L'Équipe

Jornal francês garante que o português pretende transferir-se para os citizens.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter-se dito farto dos rumores sobre o seu futuro, a verdade é que as notícias de uma possível saída da Juventus não param de suceder.

Desta feita é o francês L'Équipe a garantir que o craque da "Vecchia Signora" se vê no Manchester City, clube ao qual tem vindo a ser associado nos últimos dias.

Ainda de acordo com as mesmas informações, o "clã" do astro português tem vindo a multiplicar esforços nos últimos dias de forma a abrir as portas do clube inglês. No entanto, será um processo complexo, diz ainda o L'Équipe.