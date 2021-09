"Cristiano Ronaldo vai marcar tantos ou mais golos do que Kane ou Lukaku"

Pedro Pauleta deixou elogios ao antigo companheiro de Seleção

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo está de regresso à Premier League. Figura do Manchester United, o craque português vai enfrentar concorrência de peso pelo título de melhor marcador da competição, mas Pedro Pauleta acredita na capacidade do internacional português, mesmo nesta fase da carreira.

"Cristiano Ronaldo vai marcar tantos ou mais golos do que o Kane ou Lukaku. É um goleador. Sempre teve o golo consigo, é um matador. No início da carreira era um extremo porque era muito rápido, ia para cima com velocidade e ainda fazia golos. Aos 36 anos perdeu um pouco da velocidade e alguma capacidade de drible, o que é normal, mas a capacidade goleadora está lá. Fica mais na zona do 9, mais perto da área. Pode ser o melhor marcador", afirmou o antigo avançado do PSG.

Antigo companheiro de CR7 na Seleção, Pauleta lembrou os primeiros tempos do craque com a equipa das Quinas. Tempos positivos e de afirmação, apesar da muita concorrência.

"Quando um miúdo de 18 anos vai jogar numa Seleção ao lado de nomes como Deco, Figo, Rui Costa e Pauleta, precisa de ter um talento diferente. Atingir o que ele atingiu foi muito graças ao seu trabalho, porque de facto é um fenómeno", explicou, em declarações à ESPN.