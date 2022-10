Cristiano Ronaldo voltou e marcou: eis o comentário de Erik ten Hag

Declarações do treinador do Manchester United, no final do encontro com o Sheriff (3-0)

De regresso à titularidade, Cristiano Ronaldo também voltou aos golos diante do Sheriff, na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. O português vai continuar a faturar, acredita Ten Hag.

"Sabemos que ele tem as capacidades para finalizar e isso acabará por acontecer. Ele precisa do golo para ultrapassar esta fase e depois virão mais, estou confiante", afirmou, no final da partida.

Recorde-se que, ainda há poucos dias, devido à recusa por entrar em campo contra o Tottenham, Cristiano Ronaldo foi afastado do grupo de trabalho do Manchester United e obrigado a treinar à parte.