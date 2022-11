Cristiano Ronaldo: "Tratam os jogadores como carne"

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista concedida a Piers Morgan.

Mais dinheiro ou mais fotos no instagram? "Boa pergunta... Deve ser semelhante, não sei. É bom ser ainda o número um, deixa-me contente a Forbes colocar-me no topo da lista. São os recordes, a adrenalina. Vamos ser honestos, o futebol mudou. Vejo-o como um negócio. Tratam os jogadores como carne, é verdade. quando te querem dão-te tudo, quando não fazem de tudo para te ires embora... Vi coisas que me surpreenderam. Mas é parte do negócio. Toda a gente pensa em si, é mais individualista."

Mau da fita e lixo: "É sempre a minha culpa, o problema sou eu. Como se eu fosse a ovelha negra. Até na Seleção me criticaram muito nos últimos três meses, não só profissionalmente, mas também em termos familiares. Como se eu fosse o mau da fita. Mas, devem é ouvir de mim. Por isso quis falar. Do que disseram nos últimos meses, 99 por cento foi lixo."