"Cristiano Ronaldo transmitiu-me as ideias dele e deu-me muitos conselhos"

Kaio Jorge cruzou-se com Cristiano Ronaldo na Juventus e guarda boas memórias.

Apesar de não ter sido por muito tempo, o ponta de lança brasileiro Kaio Jorge cruzou-se com Cristiano Ronaldo na Juventus e aprendeu com o internacional português, agora no Al Nassr. Em entrevista ao jornal italiano Tuttosport, o ex-Santos, de 21 anos, revelou a admiração que tem por CR7.

"Quando cheguei a Turim, o Cristiano Ronaldo estava lá: sou fã número um dele e ele sabe. Jogar com ele foi incrível. Aprendi muito: ele transmitiu-me as ideias dele e deu-me muitos conselhos. Vejo-o como um modelo a seguir. Mas todos nas Juventus me deram muito. O Cristiano é muito boa pessoa", afirmou.

Kaio Jorge chegou aos bianconeri em 2021, mas ainda não se conseguiu afirmar, tendo apenas 11 jogos na equipa principal.