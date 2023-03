Cristiano Ronaldo torna-se o jogador mais internacional de sempre

Titular frente ao Liechtenstein, o avançado português chega aos 197 jogos pela Seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo é o melhor artilheiro de sempre de seleções nacionais e esta quinta-feira isola-se como o futebolista mais internacional de sempre, ao ser titular frente ao Liechtenstein.

Empatado com o kuwaitiano Bader Al-Mutawa, ambos com 196 jogos e com este último a ser menos de um mês mais velho, CR7 fica, assim, mais perto de ser o primeiro a atingir o impressionante registo de 200 partidas.

Ontem, o avançado do Al Nassr não deixou de abordar o tema. "Recordes são sempre positivos, são a minha motivação. Tenho bastantes, mas o de amanhã [hoje] é especial. Ser o jogador mais internacional da história, tenho de confessar, é algo que me deixaria bastante orgulhoso. Além de ser o melhor marcador de sempre das seleções, gostava de ser o mais internacional. Mas não só amanhã [hoje]", disse, deixando clara a sua disponibilidade para continuar ao serviço de Portugal mais alguns anos: "Gostava de ter ainda bastantes internacionalizações para a frente. Vamos ver, se o selecionador contar comigo, estarei disponível."

Refira-se que Al-Mutawa não abandonou ainda a seleção do Kuwait e pode até jogar amanhã.