"Cristiano Ronaldo teve um papel muito positivo e importante nos jogos de março"

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à Antena 1.

Sobre Cristiano Ronaldo: "É um jogador e uma pessoa muito importante no balneário. Joga numa posição determinante, um ponta-de-lança que pode fazer a diferença. É um jogador com uma experiência única. Não há outro jogador no futebol mundial com 198 internacionalizações e isso é algo muito valioso para nós. Não acho que um jogador com essa experiência precise de uma decisão técnica, de um treinador ou de uma pessoa. É uma decisão do futebol, que tem a ver com o rendimento. Eu tomo decisões difíceis e importantes para a equipa, mas é sempre o futebol que toma as decisões. O selecionador deve tomar decisões difíceis para o bem da equipa. A informação que tenho é a informação do trabalho que fazem, e isso é muito importante. Acho que o Cristiano teve um papel muito positivo e importante nos jogos que fizemos em março e é importante continuar com essa atitude no dia a dia."

Conta com Cristiano Ronaldo? "Sim, essa é a minha posição."

Como está o português? "Estudo todos os dias. Tenho um bom professor. É um processo. Desculpem o meu 'portunhol'."

Cantou o hino logo na estreia: "É um hino muito importante para a Seleção. Quando cheguei vi o hino nas paredes. É um significado muito importante, por isso é muito fácil para mim entender. É uma referência para a Seleção."

Como está a ser a adaptação? "Um período muito feliz. A minha família está aqui. As minhas filhas estão na nova escola. Já cá estou a viver em definitivo. Estamos muito contentes porque o povo português foi muito caloroso. Sinto-me totalmente em casa. Mas acho que preciso de conhecer mais a cultura portuguesa."