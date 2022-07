Cristiano Ronaldo terá recebido um bónus de seis dígitos

Segundo o jornal britânico ​​​​​​​The Sun, o pagamento aconteceu antes de o jogador mostrar vontade em sair do Manchester United.

A segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United parece estar cada vez mais perto do fim. O astro madeirense continua sem se apresentar aos trabalhos de pré-época dos red devils alegando razões familiares e não integra a lista de 31 jogadores que o técnico Erik ten Hag levou para a digressão na Tailândia e Austrália.

Este domingo, de acordo com o jornal britânico The Sun, o internacional português terá recebido um bónus de seis dígitos pouco antes de revelar a sua intenção de sair de Old Trafford antes do arranque da temporada.

"Ele não fez nada de errado, mas algumas pessoas acreditam que o 'timing' do anúncio poderá não ter sido uma coincidência e que Ronaldo poderia ter informado a sua vontade de sair há já algumas semanas", afirmou uma fonte do clube inglês.

Nos últimos dias, são vários os clubes que foram associados ao avançado luso, de entre os quais se destacam o Chelsea, o Barcelona, o Nápoles e até a Roma de José Mourinho.

Em 2021/22, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, realizou 38 jogos pelo Manchester United, marcou 24 golos e fez três assistências.