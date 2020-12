Cristiano Ronaldo tem na mira dois títulos: "Podemos sonhar..."

Craque português aborda o bis frente ao Génova e acredita numa temporada de sucesso.

Cristiano Ronaldo bisou, com dois golos de grande penalidade, na vitória da Juventus em casa do Génova, por 3-1. O craque português brilhou a grande no jogo 100 com a camisola do clube de Turim e quer mais feitos no futuro.

"Os números não importam, o objetivo é ganhar sempre", disse CR7 à Sky. "Sabíamos que seria uma partida difícil. Estou feliz, mas o objetivo são os três pontos", vincou.

Ronaldo lembrou a vitória por 3-0 em casa do Barcelona, para a Champions. "Foi muito importante. Depois de ganharmos a uma equipa como o Barcelona a confiança aumenta", disse, acreditando num futuro de títulos. "O objetivo da Juventus é ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões. Só um pode ganhar mas estamos confiantes e podemos sonhar vencer alguma coisa importante", garantiu.