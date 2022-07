"Cristiano Ronaldo? Também não gosto que outros treinadores falem dos nossos jogadores"

Tuchel foi questionado sobre o alegado interesse do Chelsea em Cristiano Ronaldo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular diante dos mexicanos do América, a disputar na próxima madrugada, Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, foi questionado sobre a possibilidade do Chelsea avançar para a contratação de Cristiano Ronaldo, como tem sido especulado na imprensa internacional. O alemão não quis dizer muita coisa sobre o assunto.

"Se considerarmos o nome dele... bem, é um jogador fantástico que representar outro fantástico clube da Premier League [Manchester United]. Com todo o respeito, nós não comentamos sobre outros jogadores, porque também não gostamos que outros treinadores falem dos nossos jogadores. É assim que este tema tem de ficar. Nós estávamos focados em contratar o Sterling, conseguimos, tudo o resto não é para ser discutido publicamente", afirmou.