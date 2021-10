Cristiano Ronaldo sobre a dor de Semedo: "Nada pode apagar a dor do meu irmão"

Internacional português deixa mensagem de apoio ao amigo após o falecimento da esposa Soraia

Cristiano Ronaldo deixou esta segunda-feira uma mensagem de apoio ao amigo José Semedo, capitão do V. Setúbal que perdeu a mulher, na semana passada.

Soraia morreu no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde estava internada por causa de algumas complicações de saúde.

"Há momentos em que tudo passa para segundo plano, inclusive o futebol. Na última semana, de forma inesperada, partiu um ser humano fantástico, a nossa querida Soraia, uma mãe maravilhosa e mulher de um dos melhores amigos que a vida me deu. Nada pode apagar a dor do meu irmão José Semedo e de toda a família, mas estamos juntos, hoje como sempre, na hora de enfrentar esta hora tão difícil. Descansa em paz, minha amiga. Jamais te esqueceremos", escreveu no Instagram.