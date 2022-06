Cristiano Ronaldo sobre a contratação de Ten Hag: "Fez um trabalho fantástico no Ajax"

Erik ten Hag vai orientar o Manchester United e tentar devolver a glória aos red devils, após uma época que dececionou o clube e os adeptos.

Em entrevista aos canais oficiais do Manchester United, Cristiano Ronaldo fez um balanço acerca do regresso a Old Trafford e perspetivou a próxima temporada, sob a orientação de Erik ten Hag, treinador que comandava o Ajax. O internacional português elogiou o neerlandês, mas pediu tempo.

Sobre o retorno aos red devils, disse estar muito contente com a decisão que tomou. "Fiquei contente, é claro, por voltar a um clube que elevou a minha carreira. Foi inacreditável. Quando voltei, foi bom sentir os adeptos, a alegria deles. Estava e ainda estou feliz por cá estar. Os adeptos são incríveis. Mesmo quando perdemos um jogo, eles apoiam, estão sempre connosco, estão sempre no meu coração. São as pessoas que nós devemos respeitar porque estão sempre do nosso lado", referiu.

CR7 salientou que os golos são importantes, mas que o que mais quer é ganhar títulos pelo Manchester United. E quanto aos recordes, é algo "natural".

"É sempre bom marcar golos neste clube. Quando são hat-tricks, ainda melhor, mas, para mim, o mais importante é ganhar jogos, ganhar um campeonato ou uma taça. Acredito que o Manchester United vai regressar a onde pertence. Leva o seu tempo, mas acredito. Os recordes têm aparecido de uma forma natural. Eu não sigo os recordes, eles é que me seguem. É uma motivação para continuar, para trabalhar duro, ainda tenho paixão pelo jogo. Os meus colegas ainda me ajudam e tenho de agradecer", adiantou.

O emblema inglês vai ter um novo treinador em 2022/23 e Ronaldo espera que Ten Hag tenha sucesso, sabendo que "as coisas terão de mudar".

"Ele fez um trabalho fantástico no Ajax, é um treinador experiente, mas precisamos de lhe dar tempo. As coisas terão de mudar da forma que o treinador quiser, espero que tenhamos sucesso com ele. Desejo-lhe o melhor, estamos felizes e ansiosos, não só os jogadores, mas também os adeptos. Vamos acreditar que no próximo ano vamos ganhar troféus", admitiu.