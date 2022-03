Cristiano Ronaldo só superado por Neymar e Messi: saiba quanto recebe o português

Segundo o jornal francês L'Équipe, Cristiano Ronaldo ganha 2,6 milhões de euros brutos por mês. É o mais bem pago da Europa, excetuando Neymar e Messi.

Cristiano Ronaldo ganha, por mês, 2,63 milhões de euros brutos, revela esta terça-feira o jornal francês L'Équipe. Mas, ainda assim, há dois jogadores com um salário superior ao do internacional português. Neymar recebe 4,083 ME mensais e Messi 3,375 ME.

Excetuando a Ligue 1, CR7 é o mais bem pago entre todos os campeonatos. Na Premier League, o segundo com o maior salário é Kevin de Bruyne, do Manchester City, com 2,06 ME por mês. Em terceiro na lista aparece um companheiro de equipa de Ronaldo no Manchester United: De Gea ganha 1,93 milhões.

Jadon Sancho e Varane, também dos red devils, têm um ordenado de 1,85 ME e 1,62 ME, respetivamente.

Noutros campeonatos, Piqué, do Barcelona, ganha 2,33 ME mensais, segundo o L'Équipe. Mais do que os 2,27 ME de Bale e Hazard, ambos do Real Madrid.