"Cristiano Ronaldo? Seria magnífico para a imprensa e para o clube, mas..."

Dimitar Berbatov partilhou o balneário do Manchester United com o astro português e não acredita num eventual regresso do craque ao Real Madrid.

Dimitar Berbatov tem uma ideia clara sobre Cristiano Ronaldo: nesta fase da carreira, um regresso da estrela lusa ao Real Madrid é uma hipótese bem longínqua.

"Nem sempre funciona voltares a uma casa onde triunfaste. Não acredito que Cristiano volte ao Real Madrid", assinalou o búlgaro, embaixador de uma casa de apostas, citado pela imprensa espanhola.

Os dois partilharam o balneário do Manchester United em 2008/09, a última temporada do CR7 em Old Trafford, e Bebatov recorda as impressões com que ficou do goleador português. "Cristiano sempre teve aquela vontade de superar novas marcas, mas são marcas diferentes, marcas que nunca foram atingidas por outros jogadores. É isso que o motiva. (...) [Regresso ao Real Madrid] Seria magnífico para a imprensa e para o clube, poderia até servir para atrair grandes jogadores, mas...", ressalva o antigo avançado, antes de finalizar:

"Ronaldo pode querer sair da zona de conforto. No entanto, regressar é algo que não está disposto a fazer agora", concluiu Berbatov.