Cristiano Ronaldo saiu lesionado e está em dúvida para o último jogo do Al Nassr

Avançado português foi substituído com queixas musculares e é dúvida para o jogo de quarta-feira.

Cristiano Ronaldo saiu aos 84 minutos do Al Ettifaq-Al Nassr (1-1) com queixas musculares, no sábado. E está em dúvida para o último jogo da época, agendado para quarta-feira (19h00), diante do Al Fateh. A informação foi adiantada pelo jornal saudita Al Riyadh.

CR7 terá pedido para ser substituído por estar a sentir algum desconforto. E embora não seja uma lesão grave, é provável que o Al Nassr não arrisque em colocar o português em campo, numa altura em que o título já fugiu para o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

De recordar que Cristiano Ronaldo foi convocado por Roberto Martínez para a dupla jornada de apuramento para o Euro'2024, que se disputa a 17 e 20 de junho.