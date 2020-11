"Cristiano Ronaldo saiu e a vida continuou, mas um jogador como Messi..."

Luis Milla, antigo jogador de Barcelona e Real Madrid, coloca o argentino no patamar de "insubstituível".

Para Luis Milla, a permanência de Lionel Messi no Barcelona só teve vantagens para o clube catalão e para a Liga espanhola.

O antigo jogador do emblema "blaugrana" e do Real Madrid falou ao portal Tribal Football sobre a novela que ocupou grande parte do mercado de verão, em que o argentino fez saber que pretendia deixar Camp Nou, acabando por ficar no Barça de forma a cumprir contrato (expira no final da época).

"A permanência de Messi é ótima para o futebol espanhol. É um jogador ambicioso que quer ganhar títulos. Isso não aconteceu na última época e, ainda por cima, ele não tinha boa relação com o diretor desportivo, assim como com a restante Direção. A juntar a isto, houve tensão por causa da mudança de treinador", começou por referir Milla. E prosseguiu, estabelecendo a inevitável comparação com Cristiano Ronaldo:

"Messi é um jogador maduro, que sabe abordar este tipo de situações. Sabe que o Barcelona é um clube que encaixa no seu estilo de jogo e que partilha a mentalidade vencedora. Cristiano Ronaldo deixou La Liga e a vida continuou, se Messi sair no futuro também vai continuar, mas um jogador como ele é insubstituível, de uma casta única, que vemos uma vez na vida. A Liga espanhola sobreviveria sem Messi, mas não seria a mesma coisa. Ainda bem que ficou", acrescentou Luis Milla, aludindo à passagem do CR7 pelo Real Madrid.