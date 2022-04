Cristiano Ronaldo responde às críticas de Rooney e Carragher: "Dois invejosos"

Avançado do Manchester United não terá gostado do que disse o antigo companheiro de equipa Wayne Rooney e disse que o inglês e Jamie Carragher são "dois invejosos".

Cristiano Ronaldo respondeu às críticas de Wayne Rooney, que disse que o português está "a ficar velho" e que o Manchester United precisa de mais e que, por isso, deve começar a pensar num futuro sem CR7 no plantel. As palavras do antigo avançado e atual treinador do Derby County parecem não ter caído bem ao madeirense.

Numa publicação no Instagram de Rooney, em que aparece junto a Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e agora comentador desportivo, no programa televisivo Monday Night Football, Ronaldo escreveu o seguinte comentário: "Dois invejosos".

