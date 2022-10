Cristiano Ronaldo resolveu o jogo e deixou esta mensagem nas redes sociais

"Mais um passo na direção certa", escreveu.

Cristiano Ronaldo apontou este domingo o golo que deu o triunfo ao Manchester United em casa do Everton, na ronda dez da Premier League, e chegou à marca dos 700 remates certeiros no que toca a clubes ao longo da carreira.

Nas redes sociais, o capitão da Seleção Nacional deixou uma mensagem. "Grande vitória rapazes. Mais um passo na direção certa", pode ler-se.

A começar, uma vez mais, entre os suplentes dos red devils em jogos do campeonato, o ponta de lança luso entrou para render o lesionado Anthony Martial, aos 29 minutos, para se estrear a marcar na Premier League, aos 44 minutos, operando a reviravolta.

Antes, um grande golo do nigeriano Alex Iwobi, quando decorria o minuto cinco, deixou os toffees em vantagem, anulada por Antony, aos 15, num lance em que Bruno Fernandes recuperou uma bola que permitiu a Martial servir o extremo brasileiro.

O avançado internacional pelo Brasil, contratado aos neerlandeses do Ajax nos últimos dias do mercado de transferências do verão, tornou-se no primeiro jogador da história dos red devils a marcar nas primeiras três partidas pelo clube na competição.

Já Ronaldo não vive o melhor momento de forma, mas voltou a fazer o gosto ao pé, depois de ter marcado o primeiro golo na época no dia 15 de setembro, em Chisinau, de penálti, na vitória frente ao Sheriff, para a Liga Europa.

No United, que agora é quinto colocado, com 15 pontos, além de Bruno Fernandes e Ronaldo, também Diogo Dalot constou entre as primeiras escolhas, enquanto Rúben Vinagre não saiu do banco de suplentes de Everton (12.º, 10 pontos).