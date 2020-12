Cristiano Ronaldo recebe prémio e agradece por estar "junto das maiores lendas"

Declarado vencedor da 18.ª edição do prémio Golden Foot 2020 no início do mês, internacional português Cristiano Ronaldo recebeu troféu este domingo e publicou agradecimento.

"Estou honrado em ganhar o @goldenfootofficial e ser imortalizado no Passeio dos Campeões no Mônaco, junto com algumas das maiores lendas do futebol de todos os tempos! Estou realmente emocionado e quero agradecer aos fãs de todo o mundo por terem votado em mim", publicou o avançado, na sua conta oficial no Instagram.

O avançado da Juventus sucede ao médio croata Luka Modric, do Real Madrid (Espanha), que venceu o prémio na época passada. A Velha Senhora partilhou este domingo fotos do português a receber o prémio.

O vencedor do Golden Foot é prémio criado em 2003 e que distingue jogadores que tenham, pelo menos, 28 anos de idade. Cristiano Ronaldo, então, fez um molde dos seus pés, que ficará exposto no "Champions Promenade", em Monte-Carlo, no Mónaco (França) - os antigos jogadores lusos Deco (2016), Figo (2011) e Eusébio (2003) tiveram esse tributo.

O internacional português, o mais votado pelos adeptos pelo desempenho neste ano civil e que obteve um prémio inédito, superou a concorrência de Chiellini (Juventus), Lewandowski (Bayern), Neymar (PSG), Salah (Liverpool), Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Aguero (Manchester City), Piqué (Barcelona) e Vidal (Inter).