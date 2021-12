Cristiano Ronaldo reage à vitória no United-Arsenal: "Voltar ao caminho certo"

Internacional português bisou na vitória diante do Arsenal esta quarta-feira.

Destaque na vitória do Manchester United frenta ao Arsenal esta quarta-feira, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para reagir ao êxito no campeonato inglês. O internacional português comemorou a "volta aos trilhos" da equipa.

"As nossas mentes já estão no próximo jogo, não há tempo para comemorar! A vitória de hoje foi muito importante para voltar caminho certo, mas ainda há um longo caminho a percorrer até chegarmos ao nosso destino... Parabéns a todos os meus companheiros, grande espírito esta noite!", escreveu.

Com os dois golos marcados, o avançado de 35 anos ultrapassou a marca dos 800 golos na carreira: agora são 801. Com a vitória, o Manchester United chegou a 21 pontos e ocupa o 7.º posto na liga inglesa. Na 15ª jornada, o Manchester United recebe o Crystal Palace, no domingo.