Cristiano Ronaldo: "Queremos muito mais, por nós, pelos nossos, por Portugal"

O capitão da Seleção Nacional, que ontem assistiu Bruno Fernandes no primeiro golo de Portugal frente à Macedónia do Norte (2-0), afirmou que o mais importante foi mesmo ter garantido a presença no Mundial do Catar e que agora a sua ambição é ainda mais forte do que no passado.

Depois de conseguido o passaporte para o Campeonato do Mundo na noite de ontem, no Estádio do Dragão, Cristiano Ronaldo recorreu esta quarta-feira às redes sociais para demonstrar o seu desejo de ganhar o título mais ambicionado no panorama das seleções, o único que falta na vitrine de Portugal.

O camisola sete da equipa das Quinas fez uma publicação com a seguinte mensagem: "Há muitas formas de alcançar o destino desejado, por vezes o caminho pode não ser tão direto como aquilo que desejávamos, mas o mais importante é mesmo chegar lá! A título pessoal, parto para o meu 5.º Campeonato do Mundo e para a minha 12.ª fase final de uma grande competição internacional por Portugal, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia mas com uma ambição muito mais forte, uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós: desejo de ganhar! Para já, podemos sorrir com a sensação de dever cumprido, de mais uma etapa resolvida. Mas não queremos ficar por aqui. Queremos mais! Queremos muito mais! Por nós, pelos nossos, por Portugal... Rumo ao Catar!", escreveu o astro nascido no Funchal, na ilha da Madeira, que, aos 37 anos, soma 186 internacionalizações e 115 golos pela Seleção Nacional, tendo, na partida de ontem, assegurado a sua quinta presença consecutiva em fases finais de Mundiais (depois de 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia).

Recorde-se que, com o triunfo por 2-0 diante da Macedónia do Norte na final do play-off, a Seleção de Portugal apurou-se pela oitava vez para a fase final de um Campeonato do Mundo, percurso esse que teve início em 1966, com um terceiro lugar arrebatado no Mundial realizado na Inglaterra, sendo essa a melhor prestação de sempre da formação lusa.