"Cristiano Ronaldo podia ter esperado pelo próximo jogo para marcar..."

Locatelli, jogador da Juventus, recorda a chegada de CR7 ao futebol italiano.

Manuel Locatelli chegou à Juventus em 2021/22, pouco antes de Cristiano Ronaldo ver confirmado o regresso ao Manchester United. O médio internacional italiano não teve, por isso, a oportunidade de conviver muito com o astro português, mas há um golo que dificilmente esquecerá.

"A mudança de Ronaldo para a Juventus foi um grande golpe para todos os clubes italianos. Não fiquei feliz quando ele marcou o primeiro golo pela Juventus contra nós, o Sassuolo. Podia ter esperado pelo próximo jogo. Mas ter na nossa Liga um lenda do futebol foi incrível", afirmou Locatelli ao canal Twitch da Juventus.

O jogador de 25 anos e CR7 apenas representaram o emblema de Turim em simultâneo num jogo, o da primeira ronda da Serie A de 2021/22. Ambos saíram do banco no empate a dois golos com a Udinese.