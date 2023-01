Cristiano Ronaldo poderá fazer a estreia pelo Al-Nassr contra o português Pepa

Avançado português chegará em breve a Riade e poderá estrear-se já na quinta-feira

Cristiano Ronaldo chega a Riade, capital da Arábia Saudita, na segunda-feira, 2 de janeiro, segundo relatos na imprensa internacional. Resta saber quando poderá CR7 estrear-se pelo Al-Nassr. E pode até haver um encontro com uma equipa técnica portuguesa.

Na quinta-feira, às 15h00 de Portugal, o Al-Nassr recebe o Al-Tai, equipa treinada pelo português Pepa, para a 12.ª jornada do campeonato saudita.

Caso não jogue já, há nova oportunidade no sábado, dia 14 de janeiro, a partir das 17h30. E como um jogo grande. O Al-Nassr, primeiro classificado com 26 pontos, visita o Al-Shabab, segundo com 25 (mas menos um jogo).