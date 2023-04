Cristiano Ronaldo pode atingir inédito registo negativo na carreira

Internacional português nunca esteve duas épocas seguidas sem conquistar um troféu, mas isso pode acontecer agora.

O Al Nassr perdeu (1-0) com o Al Wehda, na segunda-feira, nas meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita, pelo que disse adeus a mais um troféu esta temporada. Já foi afastado, também nas meias-finais, da Supertaça da Arábia Saudita e no campeonato as contas não estão fáceis - ocupa o segundo lugar, a três pontos do Al Ittihad, mas com mais um jogo do que a equipa de Nuno Espírito Santos. E é por isto que Cristiano Ronaldo pode estar perto de atingir um inédito registo negativo na carreira.

O avançado português nunca esteve duas temporadas consecutivas sem conquistar qualquer troféu. Em 2021/22, pelo Manchester United, ficou em branco e agora precisa de uma reviravolta na Liga saudita (com seis jogos para o fim) para que o mesmo não aconteça.

CR7 não venceu nenhum título em 2004/2005 (Manchester United), 2009/2010 e 2014/2015 (Real Madrid) e 2021/2022 (Manchester United), mas nunca em épocas consecutivas.