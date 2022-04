Cristiano Ronaldo partilhou este domingo, nas redes sociais, uma fotografia em que aparece numa espécie de jardim a passar tempo com a companheira, Georgina Rodríguez, e com os filhos. "A família é tudo", escreveu. O avançado português falhou o jogo do Manchester United (1-1 frente ao Leicester) no sábado por estar com sintomas gripais.

