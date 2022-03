"Cristiano Ronaldo pareceu chateado, mas é um génio. Alguns nem nos treinos..."

Palavras de Roy Keane, antiga figura no meio-campo do Manchester United.

Antigo capitão e símbolo do Manchester United, Roy Keane também se mostrou encantado com a exibição de Ronaldo frente ao Tottenham. O craque português fez os três golos do triunfo dos red devils e tornou-se no melhor marcador da história do futebol.

Ainda assim, o irlandês afirmou, em comentários à Sky Sports", que CR7 pareceu "chateado", tendo em conta o muito que foi dito sobre a ausência do dérbi com o City., na ronda anterior da Premier League. "Ronaldo pareceu chateado, jogou com muita agressividade. Ele ficou, obviamente, incomodado com o que quer que tenha acontecido durante a semana, mas demonstrou aquilo que temos visto ao longo dos últimos anos", disse.

"O tipo é um génio. Os três golos dele foram fantásticos. Ele traz muito valor à equipa. Por que é que as pessoas acham que ele não consegue trazer golos ou valor?", continuou.

Keane reagiu ainda aos 807 golos já apontados por Ronaldo na carreira, entre clubes e Seleção Nacional. "Esqueçam a FIFA. De qualquer maneira, são muitos golos. Marcar golos é a parte mais difícil deste desporto. Alguns jogadores nem sequer conseguem marcar nos treinos O que é que podemos dizer mais sobre ele? É um génio", finalizou.