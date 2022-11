Cristiano Ronaldo oferece-se para voltar a Madrid por meio ano, dizem em Espanha

Lesão de Benzema pode abrir mais espaço para o português, que tem sido associado ao Sporting, ao Nápoles e, até, ao Atlético de Madrid. Relação com Florentino Pérez é boa, mas o presidente dos merengues nunca gostou de segundas vidas

O extremar de posições entre Cristiano Ronaldo e Manchester United devem levar à saída do português de Old Trafford já em janeiro. Até ao final da época, o destino do português, diz-se agora em Espanha, pode vir a ser o Real Madrid.

De acordo com o jornal Sport, a lesão de Benzema abre uma vaga no ataque merengue e o internacional português encararia com bons olhos um regresso, ainda que por pouco tempo, a uma casa em que foi quase sempre feliz.

Florentino Pérez tem uma boa relação com o jogador, mas não está, à priori, disposto a duas coisas: segundas vidas de estrelas no Real Madrid e colocar Cristiano Ronaldo, depois do regresso de Benzema, num papel secundário dentro da equipa.