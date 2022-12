Cristiano Ronaldo: o cenário real do Al-Nassr e a prioridade Mundial

Sabe O JOGO que o emblema saudita é uma possibilidade real, mas não há nada assinado nem decisão tomada da parte do jogador.

O jornal Marca avançou esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo teria já acordo fechado com o Al Nassr, da Arábia Saudita. No entanto, sabe O JOGO que, apesar de ser uma possibilidade real, ainda não há nada assinado nem decisão tomada da parte do jogador. Aliás, como avançamos já a 1 de dezembro.

Cristiano Ronaldo continua assim com foco no Mundial, algo que o selecionador nacional Fernando Santos fez questão de salientar na conferência de Imprensa desta segunda-feira.

"Ronaldo no Al Nassr? Não falei com ele sobre isso. Tive uma palestra com os jogadores, mas não teve nada a ver com essa questão. Nem sabia. Disseram-me há pouco que estava no jornal Marca. Está totalmente focado no Mundial e em ajudar a equipa. Foi sobre isso que falamos", disse o selecionador.