"Cristiano Ronaldo não vê a hora de começar o jogo com o FC Porto"

Andrea Pirlo, treinador da Juventus, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de terça-feira.

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, foi questionado sobre o estado de Cristiano Ronaldo antes do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de terça-feira, com o Porto, em Turim, depois da derrota no primeiro jogo, no Estádio do Dragão, por 2-1.

"[Ronaldo] Sente-se bem, está sempre pronto para este tipo de jogo. Descansou, trabalhou muito bem e não vê a hora de começar o jogo", afirmou Pirlo.