"Cristiano Ronaldo não vai atingir o nível de Pelé, Maradona ou Messi"

José João Altafini, antigo internacional brasileiro, fala em "rankings inventados."

A ultrapassagem de Pelé por Cristiano Ronaldo no número de golos marcados em competições oficiais continua a levantar polémica. Agora, foi José João Altafini, conhecido por Mazzola, que vincou que o "Rei" do futebol brasileiro "marcou 1225 golos oficiais" e que, por esse motivo, o CR7 "nunca conseguirá ultrapassar" a lenda do desporto rei.

"Gostava de saber quem inventou esse ranking... Ridículo! Ronaldo não ultrapassou ninguém, Pelé tem 1225 golos marcados em jogos oficiais, ponto final. Estes números são criados para agradar a algém. Ronaldo não ultrapassou Pelé, nem nunca o fará", asseverou o antigo internacional canarinho, campeão do Mundo em 1958, citado pelo Calciomercato. E prosseguiu:

"Ronaldo não atingiu os golos de Pelé e nunca vai atingir o nível do Rei. Aliás, Ronaldo não vai atingir o nível do Rei, assim como de Maradona e Messi. Eles são os maiores da história do futebol", rematou Altafini.

De recordar que, de acordo com os dados do site "RSSSF", a que recorremos, Ronaldo já superou o registo de Pelé e lidera mesmo a lista dos maiores goleadores de sempre, tendo, para isso, ultrapassado Josef Bican. A marca do astro português vai nos 767 golos.