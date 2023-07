Cristiano Ronaldo: "Não tive a oportunidade de falar com Fernando Santos"

Craque português afirmou esta segunda-feira que não falou com ex-selecionador português após o Mundial do Catar.

Cristiano Ronaldo afirmou esta segunda-feira, após a derrota do Al Nassr, por cinco golos sem resposta, frente ao Celta de Vigo, no Algarve, que não falou com Fernando Santos depois da polémica no Mundial do Catar.

"Não tive a oportunidade de falar com Fernando Santos", respondeu, de forma sucinta, sem deixar de elogiar o trabalho desenvolvido por Roberto Martínez. "Na Seleção também tem corrido bem: quatro jogos, cinco golos. O míster tem feito um bom trabalho, os jogadores estão bastante concentrados. Como disse no primeiro estágio, há um ar fresco, jogadores mais libertos e quando assim é as coisas correm bem. O que a gente mais quer é qualificar-se para o Europeu", referiu.