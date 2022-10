Rafael Leão, o melhor português na lista, recebeu dois votos.

Cristiano Ronaldo não recebeu qualquer voto para a Bola de Ouro, conquistada este ano por Karim Benzema, avançado do Real Madrid, de acordo com as informações da revista France Football, que atribui o prémio.

O internacional português, que representou Juventus e Manchester United em 2021/22, ficou-se pelo 20.º lugar na luta pela distinção, tendo ficado a zeros na votação.

Já Rafael Leão, o melhor português na lista - 14.º posto - recebeu dois votos. Bernardo Silva (22.º) e João Cancelo (25.º), ambos do Manchester City, também não receberam qualquer ponto.