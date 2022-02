Cristiano Ronaldo: "Não preciso de dizer que sou muito bom, os números estão aí"

Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United, deu uma entrevista à DAZN, onde falou sobre o regresso a Old Trafford e do fim da carreira.

Regresso a Old Trafford: "Sair do Sporting e vir para Manchester foi a mudança da minha vida. E agora voltar aos 36 anos foi também um momento muito bom, sendo um homem de família, com muitos filhos, ganhar o que já ganhei no futebol, mostrar tudo o que já demonstrei e criar uma página na história do futebol. Mas, além isso, o que eu queria era chegar e mostrar a mim mesmo que era capaz de jogar ao alto nível. Acho que não dececionei as expectativas, porque talvez as pessoas estivessem à espera de um Cristiano diferente e não, foi ao contrário. Cheguei bem, a marcar golos, principalmente na Liga dos Campeões, que marquei em todos os jogos. Sinto-me bem, foi uma boa mudança voltar a casa tantos anos depois. Para mim, foi um motivo de orgulho e enorme satisfação."

Números falam por si: "Não preciso de dizer que sou muito bom, porque os números estão aí. Factos são factos, o resto não importa. É por isso que estou muito feliz com a minha forma, ainda estou a marcar golos, a ajudar os companheiros, equipas, tanto na seleção quanto no Manchester United e é por isso que quero continuar. É difícil dizer que não quero mais, porque se estou num clube que me dá a oportunidade de ganhar mais coisas, porque não. E na Seleção também."

Fim da carreira a aproximar-se: "Sei que não faltam muitos anos para deixar o futebol, talvez quatro ou cinco anos, mas espero continuar a ganhar títulos. É preciso ser inteligente e perceber que, aos 35 anos, não és igual a quando tinhas 20 ou 25. Essa maturidade, experiência e inteligência permite entender que, apesar de perder algumas coisas, ganhas outras. É preciso ter o equilíbrio certo para poder continuar a competir ao mais alto nível."

Uma carreira bonita: "A minha vida foi um percurso muito bonito. Deixei marca em todos os clubes onde passei. Alguns jogadores poderão atingir os números que consegui, mas nenhum poderá dizer e ter esse orgulho que deixou marca por onde passou."