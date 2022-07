"Ronaldo é grande jogador, mas penso que não está disposto a jogar no Atlético"

Presidente da Câmara de Madrid não acredita que o astro português seja um reforço realista para os colchoneros, devido ao seu passado.

José Luis Martínez-Almeida, presidente da Cãmara de Madrid, admitiu esta terça-feira que não acredita na contratação de Cristiano Ronaldo pelo Atlético de Madrid, a quem tem sido associado ultimamente pela Imprensa espanhola.

"Ele é uma opção descartada. É um grande jogador, mas penso que ele não está disposto a jogar no Atlético de Madrid pelo seu passado. Uma parte da massa adepta não iria aceitar", considerou o autarca à rádio Marca.

É de recordar que, com a justificação de "motivos familiares", CR7 ainda não se apresentou ao trabalho no Manchester United, com quem tem contrato até 2023 e até uma opção de estender o seu vínculo por mais uma temporada.