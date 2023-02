"Cristiano Ronaldo? Não dependemos de seguidores nas redes sociais"

Cristiano Ronaldo com a camisola do Al Nassr

Dortmund volta a abordar os motivos que levaram o clube a não avançar pelo craque português.

Cristiano Ronaldo assinou um contrato milionário com o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas outros clubes foram associados ao português, entre eles o Borussia Dortmund.

Carsten Cramer, presidente-executivo do emblema alemão, explicou, todavia, que CR7 não encaixa na filosofia do clube, em declarações à revista Kicker. "Fundamentalmente, o valor do Borussia Dortmund não depende de seguidores nas redes sociais. Somos um clube de futebol, essa é a ideia-chave. Podemos ter o melhor marketing e as melhores ideias, mas se perdermos por 3-0 em casa com o Friburgo não adiantará nada. Mesmo com a melhor apresentação da marca, o principal ainda é o produto", defendeu.

Ronaldo, 38 anos, rescindiu contrato com o Manchester United pouco antes do Mundial do Catar e na aventura saudita leva cinco golos em igual número de jogos, além de duas assistências.