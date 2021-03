Cristiano Ronaldo na ordem do dia: "Perdeu ele e perdeu o Real Madrid"

Cristiano Ronaldo, aqui ainda com a camisola do Real Madrid

Astro português voltou a ser tema de questões a Sergio Ramos.

Não há volta a dar: Cristiano Ronaldo esteve mesmo na ordem do dia, esta quinta-feira, e prova disso mesmo foi o número de vezes que o nome do goleador português foi chamado à baila em duas intervenções de Sergio Ramos, ex-colega de equipa do CR7 no Real Madrid e ainda capitão dos "merengues".

Depois de tecer uma primeira consideração sobre o astro da Juventus numa conferência de imprensa promovida pela Amazon Prime, o central espanhol voltou a ser questionado sobre Ronaldo numa conversa com um youtuber. Ramos recordou a saída do avançado de 36 anos do Real, em 2018, ano em que assinou pela Juve.

"Perdeu o Cris e perdeu o Real. Eu não o teria deixado sair, porque é um dos melhores do Mundo e ter-nos-ia ajudado a ganhar mais coisas. São relações que têm de durar para a vida, tem de haver uma fusão. Antes da final de Kiev, estávamos a ver que ia acontecer [a saída]. Nunca acreditas realmente, esperas sempre que mude de opinião, mas foi essa a decisão que ele tomou. Mas, em termos de compromisso, nunca lhe poderão apontar nada. Sabíamos que, estivesse onde estivesse, ia dar sempre o máximo. É um jogador determinante. Esses jogadores ganham o direto de tomar decisões", asseverou Sergio Ramos, que partilhou o balneário com Ronaldo entre 2009 e 2018.