Avançado do Al Nassr partilhou uma fotografia nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo e Cristianinho Jr., o filho mais velho do internacional português, estiveram na sauna, este sábado. O avançado do Al Nassr partilhou o momento, em que aparece sorridente com o jovem, nas histórias da rede social Instagram.

De recordar que CR7 fez, na quinta-feira, um póquer na vitória por 4-0 do Al Nassr no terreno do Al Wehda.